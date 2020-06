Nadchodzą upalne dni. Jak pomóc swojemu psu przetrwać lato?

Rozpoczynamy letni cykl porad przygotowanych przez instruktorkę szkolenia psów Joannę Gottowt. Na początek wszystko to, co powinien wiedzieć właściciel psa, by pomóc swojemu pupilowi przetrwać letnie temperatury.

Nadeszło lato, a wraz z nim wysokie temperatury. Psy źle znoszą upał - są mniej aktywne, więcej odpoczywają, niechętnie jedzą. Szczególnie dotyczy to szczeniaków, suczek w ciąży i starszych psów. Grupą ryzyka są również psy z chorobami układu oddechowego i krążenia, oraz wszystkie psy brachycefaliczne, czyli te, u których skrócona kufa uniemożliwia efektywną wymianę powietrza (np. mopsy, buldogi, ale również shi-tzu, czy cavalier). Panuje mit, że nietolerancja ciepła powodowana jest przez gęstą sierść, lecz nie do końca jest to prawdą. Główną przyczyną psich problemów latem są słabe mechanizmy termoregulacyjne, które działają znacznie gorzej niż u człowieka. Ludzie poprzez gruczoły potowe chłodzą się powierzchnią całej skóry. Psy dysponują takimi gruczołami wyłącznie na łapach, a dokładniej między palcami (możemy to z łatwością dostrzec podczas wizyty weterynaryjnej, gdy zdenerwowany pies nagle zaczyna zostawiać mokre ślady łap na podłodze). Ponadto psu w redukcji ciepła pomagają mocno ukrwione uszy, a wiodącym mechanizmem termoregulacji jest dyszenie.

Istnieje cała paleta działań, które mogą pomóc naszym czworonogom w czasie upałów. Pierwsze to zapewnienie stałego dostępu do świeżej i chłodnej wody i częsta jej wymiana. Wodę zabieramy również na spacery. Służą do tego dostępne w sklepach psie bidony, silikonowe składane miseczki, ale pies zadowoli się wodą w jakiejkolwiek czystej butelce. Opiekunowie psów noszących kagańce powinni uwzględniać wzmożoną potrzebę dyszenia. Dlatego najlepsze będą kagańce koszykowe, fizjologiczne, wszystkie umożliwiające swobodne otwarcie pyska. Uważajmy też na delikatne psie łapy, które na rozgrzanym chodniku mogą ulec poparzeniu. Jeśli spacer odbywa się w miejskiej przestrzeni pozbawionej trawy, możemy zaopatrzyć psa w specjalne obuwie, którego noszenia powinniśmy psa wcześniej nauczyć . Gdy używamy metalowej obroży lub łańcuszka wymieńmy go na czas upałów na miękką obrożę z taśmy, która nie nagrzewa się i nie powoduje dyskomfortu. W czasie spacerów pomocne mogą okazać się kamizelki chłodzące utrzymujące niską temperaturę dzięki specjalnemu wypełniaczowi. Jednak w przypadku wielu psów może być konieczne przesunięcie pory spaceru na chłodniejsze wczesnoranne lub późnowieczorne. Na dłuższy spacer wybierzmy miejsce, gdzie pies będzie mógł schłodzić się w wodzie lub nawet popływać. Jednak w tym wypadku, należy pamiętać aby po każdym spacerze pies wysychał, co uniemożliwi rozwój bakterii i powstawanie odparzeń. Na bieganie, czy jazdę na rowerze z psem także wybierzmy chłodniejsze pory dnia.

Niezmiernie ważne jest zapewnienie psu zacienionego miejsca, gdzie odpocznie od upału. Psy w kojcach będą wdzięczne za daszek lub wiatę ponieważ mała nawet zaizolowana buda będzie nagrzana. Dobrze sprawdzą się specjalne maty chłodzące albo zwilżone i zamrożone ręczniki, położone na podłożu lub służące jako przykrycie dla psa. Tematem spornym jest strzyżenie psa. Jedni twierdzą, że psy przystrzyżone lepiej znoszą upały inni, że zadbana i rozczesana sierść doskonale izoluje od ciepła. W jednym i drugim założeniu jest trochę racji, jest to kwestia indywidualna. Jasno określone jest natomiast stanowisko wobec całkowitego golenia, poprzez które naga, delikatna skóra narażona jest na poparzenia słoneczne. Dlatego, jeśli nie jest to warunkowane względami zdrowotnymi, nie powinno się golić psa, a psy naturalnie pozbawione sierści lub te po zabiegach, smarujemy kremami z filtrem. Ze względu na odmienne od ludzkiego pH używajmy produktów dedykowanych psom. Pamiętajmy również, że zostawienie psa w aucie podczas upałów to śmiertelne zagrożenie, ponieważ auto nagrzewa się bardzo szybko. Jeśli mamy w zwyczaju zostawiać psa w aucie, a pies traktuje samochód jak azyl, zainwestujmy w specjalną plandekę termiczną na auto, która pozwoli na zachowanie przez krótki okres stałej temperatury (kilka minut a nie godzin). Co gdy widzimy psa w rozgrzanym samochodzie? Oceńmy, w jakim jest stanie, czy nieobecność kierowcy nie trwa zbyt długo i w razie potrzeby dzwońmy na policję lub straż miejską.

Lato to trudny okres. Dajmy psom chłodny kąt, przetrzyjmy zimnym ręcznikiem lub zróbmy psie lody (może to być zamrożony w miseczce wywar z kawałkami mięsa lub ulubionej karmy). Za takie wsparcie psy z pewnością odpłacą nam miłością.

Jak rozpoznać udar u psa?

Nadmiernie ziaje, ślini się, jego oddech jest płytki i nieregularny, ma suche wargi, nos (jeśli nie śpi), wysuszone dziąsła, ciemniejszy język, temperaturę powyżej 38,5’C Gdy wymiotuje, ma biegunkę, występują drgawki, omdlenia a pies jest markotny najprawdopodobniej doznał udaru. Owiń psa w zimny ręcznik lub umieść w chłodnym pomieszczeniu i niezwłocznie zabierz do lekarza weterynarii. Autorka tekstu Joanna Gottowt prowadzi ,,Psyjacielski Sad". O jej działalności przeczytacie na fanpage'u na Facebooku.**[KLIKNIJ TUTAJ]**

