Na początek mieszkańcy mają mieć do dyspozycji 10 tys. zł. Przewodnicząca rady miejskiej wnioskuje o wyodrębnienie budżetu obywatelskiego

Fundusz sołecki, jak sama nazwa wskazuje, to pula środków konkretnej gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. Poszczególne miejscowości mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty im przypadające. Na podobnych zasadach funkcjonuje budżet obywatelski. On również daje mieszkańcom możliwość wyboru, najczęściej w formie głosowania, zagospodarowania części środków finansowych wyodrębnionych z budżetu. Przyznawane są one na realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są zgłaszane jako projekty indywidualne lub zbiorcze przez wspólnoty, a następnie podlegają weryfikacji przez władze.

W gminie Chocz mieszkańcy mają do dyspozycji fundusz sołecki. Miejscowi radni mieli do niego różny stosunek. Zdarzały się lata, że nie wyrażali zgody na jego wyodrębnienie w budżecie. Z czasem się do niego przekonali i od czterech lat konsekwentnie, co roku, lokalna społeczność może wskazywać zadania do wykonania w swoich miejscowościach.