Policja przypomina: niech śmigus-dyngus będzie bezpieczny i rozważny

Już dziś tradycyjny śmigus-dygnus. O to, by tradycja "lanego poniedziałku" nie zamieniła się w chuligańskie wybryki, dbać będą pleszewscy policjanci patrolujący ulice, place i osiedla. Mundurowi będą zwracać uwagę, by nieodpowiedzialna zabawa nie stwarzała zagrożenia dla innych.