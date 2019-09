Samoobsługowa stacja naprawy rowerów to jedno z zadań zaproponowanych na zebraniu osiedlowym i jednogłośnie zaakceptowanych przez mieszkańców. Na co jeszcze zostanie wydany osiedlowy fundusz? Zaplanowano zakup nowych elementów na placu zabaw oraz nasadzenia drzewek przy ul. Mieszka I i B. Krzywoustego. Przypomnijmy, że osiedle ma do dyspozycji budżet w wysokości 9 tys. zł.