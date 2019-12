Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy zaprasza zarówno małych, jak i dużych na warsztaty świąteczne. Wspólną zabawę zaplanowano na najbliższą sobotę (14 grudnia) w Oranżerii.

Plan warsztatów wygląda następująco:



11:00-13:00

Święta z ceramiką - świąteczne anioły

Będzie niebiańsko, a to za sprawą glinianych aniołów, które powstaną. Uczestnicy poznają tajniki lepienia w glinie i formowania poszczególnych elementów, tak aby móc stworzyć przepiękny anielski prezent dla bliskich. Prace pozostaną do wysuszenia i wypalenia w piecu ceramicznym. Anioły będą do odbioru przed świętami w kasie Muzeum. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Koszt 5 zł.



14:00-16:00

Święta z szyciem - zimowe pejzaże

Za pomocą skrawków materiałów i igły z nitką można uszyć wspaniałe świąteczne ozdoby na choinkę, okno czy drzwi. Mogą to być domki, ptaszki lub inne wymyślone formy - ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. - Dzieła będziemy wypełniać wyściółką, ozdabiać i przymocować do przygotowanych wcześniej gałązek - opowiadają pracownicy Muzeum. Prace będzie można zabrać ze sobą po zakończeniu zajęć. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w każdym wieku.

Koszt 5 zł.



17:00-19:00

Święta z makramą - ozdoby na choinkę.

Makrama jest bardzo modną ostatnio formą tworzenia przepięknych ozdób ze sznurków. Przepięknie będzie wyglądać powieszona na ścianie lub jako małe makramowe ozdoby zawieszone na choince. Uczestnicy poznają podstawowe sploty makramowe potrzebne do stworzenia swoich dzieł. Prace będzie można zabrać ze sobą po zakończeniu. Ze względu na trudność techniki warsztaty dla młodzieży i dorosłych.

Koszt 10 zł.



Na każdy z tematów warsztatów obowiązują osobne zapisy - tel. 62 741 30 39 wew. 28 lub 21. Ilość miejsc ograniczona.



