Muzeum Regionalne w Pleszewie zaprasza do zwiedzania kolejnej wirtualnej wystawy

Tym razem Muzeum Regionalne zaprasza do zwiedzanie wystawy ,,Beztroskie lata dzieciństwa".

- Wystawa „ Beztroskie lata dzieciństwa” wprowadza nas w świat, w którym może się odnaleźć i starszy i młodszy gość naszego muzeum. Przecież w każdym z nas dorosłych jest coś z dziecka, a w dziecku znajdziemy coś z dorosłego. Zabawa, radość to cechy pożądane w każdym wieku, a taka rzecz jak zabawka potrafi je z nas wydobyć czego dowodem były uśmiechy na twarzach dzieci i dorosłych, którzy przyszli do pleszewskiego muzeum na wczorajsze otwarcie wystawy. Wystawy, która pokazuje nam zabawki, które jeszcze pamiętamy, którymi się bawiliśmy i które są odkrywane przez nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Na ekspozycji znajdziemy zabawki drewniane, metalowe, plastikowe, a nawet wykonane z piaskowca. Są lalki, konie na biegunach, zabawki edukacyjne, zręcznościowe. Spotkać możemy ołowiane żołnierzyki, kręcące się karuzele, samochody „ na kablu” i te najbardziej prawdziwe, wykonane własnoręcznie przez ojca, dziadka bo po prostu , co trudno zrozumieć w dzisiejszym świecie spod znaku chińszczyzny innych nie było lub były za drogie pozostając w sferze marzeń - opowiada Witold Hajdasz, kustosz Muzeum Regionalnego i kurator wystawy.

WYSTAWĘ ZOBACZYCIE [TUTAJ]