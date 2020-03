Musi być nie tylko smacznie, ale i zdrowo

Dieta dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia nie może być przypadkowa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zbiorowego żywienia jednoznacznie określa, co powinni, a czego nie powinni jeść młodzi ludzie. Wyklucza ono na przykład spożywanie pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego czy suszonych owoców wzmacnianych sztucznymi słodzikami lub po prostu dosładzanych. Odpada też przetworzona żywność w postaci fast foodów, sztucznie słodzonych i kalorycznych napojów i powszechnie dostępnych słodyczy, naszpikowanych syropem glukozowym i jego pochodnymi. Takie jedzenie po pierwsze jest niezdrowe, a po drugie - prowadzi do otyłości.

- I takiego jedzenie na szkolnej stołówce nie ma. Są za to w odpowiedniej ilości węglowodany, zdrowe tłuszcze i białko. Mamy specjalnie przygotowane jadłospisy, które uwzględniają wszystkie wytyczne. Nie brakuje też warzyw i owoców, które są uzupełnieniem diety. Co istotne, dzięki wdrażaniu odpowiedniego menu osoby, które nie miały przekonania do niektórych produktów i nie chciały ich spożywać - zmieniły zdanie -wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW.