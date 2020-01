Dopłaty do materiału siewnego. Zmienił się termin naboru wniosków

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski b...