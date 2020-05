Mobilny punkt pobrań w Pleszewie już działa. Może z niego skorzystać około 700 osób

Jak w czasie konferencji prasowej podkreślał wojewoda Łukasz Mikołajczyk, Pleszew jest kolejnym punktem na mapie Wielkopolski, w którym można przeprowadzić test w formule drive-thru, czyli bez wychodzenia z samochodu. Wcześniej taki punkt odwiedzał już Krotoszyn, Kalisz i Ostrów Wielkopolski, a w Kępnie podobny punkt działał w czasie weekendu w trybie ekstraordynaryjnym, w związku z ogromną liczbą zakażeń.

- Do tej pory przebadaliśmy ponad 3300 osób. Wielkopolska jest drugim województwem w kraju, w którym jest największa ilość wykonanych testów, ponad 80000. Średnia dzienna to ponad 3000 wymazów - podkreślał wojewoda, zaznaczając, że cieszy go tak dobra współpraca rządu z samorządami.

Obecna na konferencji Jolanta Ulatowska - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie mówiła z kolei o tym, że sytuacja w naszym powiecie stabilizuje się. - W tej chwili mamy więcej ozdrowieńców niż zakażonych osób. - podkreślała, wspominając, że opanowano już sytuację w każdym z ognisk zakażeń w powiecie: szpitalu, Domu Pomocy Społecznej, jednym z zakładów pracy i Powiatowym Urzędzie Pracy.