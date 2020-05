Młodzik młodszy Stali Pleszew z awansem. Drużyna Miłosza Twardowskiego kolejny sezon rozpocznie w lidze wojewódzkiej

W zakończonym po rundzie jesiennej sezonie młodzi Stalowcy byli bezkonkurencyjni w swojej grupie okręgowej. 6 zwycięstw oraz remis dały 19 punktów i pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Pleszewianie zdobyli aż 33 gole, sami stracili tylko 7 bramek. Tym samym drużyna Miłosza Twardowskiego uzyskała promocję do ligi wojewódzkiej. - W lipcu 2019 roku postawiliśmy sobie z drużyną jasny cel, jakim był pierwszy w historii klubu awans do ligi wojewódzkiej w kategorii D2. Ciężka praca każdej jednostki dała sukces. Pokazaliśmy mentalność zwycięzców nie przegrywając ani razu przez całą ligową rundę. Jestem pewien, że gra w wyższej lidze da moim zawodnikom ogromną przestrzeń do rozwoju, co zaprocentuje w przyszłości. Śmiem twierdzić, że nigdy w naszym powiecie nie mieliśmy tak zdolnych i zarazem pracowitych zawodników na tym etapie rozwoju - podkreśla trener.