Młodzież wróciła do domu z włoskich wojaży

To były niezapomniane trzy tygodnie dla osiemnaściorga podopiecznych z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, którzy spędzili je na stażu zagranicznym we włoskim Spoleto, leżącym w urokliwym regionie Umbria. Przez ten czas uczyli się, jak wygląda włoska kuchnia, która słynie na całym świecie ze swoich wyjątkowych walorów. Młodzież właśnie wróciła do kraju i jest już gotowa wdrażać w życie wiedzę, którą zdobyła dzięki udziałowi w projekcie „Aktywność dla Rozwoju” współfinansowanego ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na staż do Spoleto młodzież z pleszewskiego Centrum wyjechała pod koniec listopada. Zanim jednak uczniowie stanęli na włoskiej ziemi odbyli specjalny kurs przygotowawczy z nauki podstaw języka włoskiego oraz historii i kultury tego kraju, który trwał 90 godzin. - Młodzież odbywała staże we włoskich hotelach i restauracjach, które współpracują z naszym Centrum od wielu lat. Spoleto nie jest też przypadkowe, jest bowiem ponad 35- tysięcznym miastem bardzo atrakcyjnym turystycznie i położonym na przepięknym terenie. Rocznie odwiedza je mnóstwo turystów z całego świata, toteż nie należy się dziwić, że baza gastronomiczno - hotelarska jest tam bardzo dobrze rozwinięta. Dzięki temu nasi podopieczni mają stworzone naprawdę świetne warunki do odbywania praktyk - wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum. Staż we Włoszech to dla młodzieży nie tylko dokształcanie i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. To również możliwość nauki języka i pogłębienie wiedzy związanej z kulturą. -Bardzo istotne jest to, że po zakończeniu stażu wszyscy uzyskali certyfikację nabytych umiejętności poprzez Europass Mobilność. To dokument, który zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez stażystę w innym kraju europejskim. Dzięki niemu osoby, które w przyszłości chciałyby szukać pracy za granicą lub odbywać kolejne szkolenia nie będą miały problemu z przedstawieniem swojemu pracodawcy wiarygodnego dokumentu potwierdzającego ich doświadczenie – podkreśla Ewa Wawroska, koordynator projektu. Program stażu został zorganizowany tak, aby młodzież miała możliwość zwiedzenia Rzymu, Watykanu, Asyżu i okolicznych miejscowości leżących w pobliżu Spoleto. To jednak nie koniec zagranicznych praktyk dla podopiecznych Centrum. Już wiosną, tym razem na trzy miesiące do Włoch wyjadą m.in. absolwenci placówki. - W planach jest wyjazd dziewiętnastoosobowej grupy. To szansa dla tych osób, które ukończyły na przykład szkołę o profilu gastronomicznym i chciałyby zdobyć nowe doświadczenia u zagranicznego pracodawcy. Od wielu lat kuchnia włoska jest w Polsce bardzo trendy i na rynku pracy są poszukiwane osoby, które odbyły szkolenia u źródła. Poza tym zdobycie certyfikatu też staje się atutem dla osób odbywających staż - uzupełnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum. Zagraniczne staże, na które jest wysyłana młodzież z pleszewskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbywają się od wielu lat. Za każdym razem nadzór nad uczniami na miejscu sprawują opiekunowie z Centrum, którzy jadą z nimi do Włoch. Ponadto koordynatorzy projektu z ramienia CKiW w trakcie trwania praktyk kontrolują na miejscu stanowiska pracy i warunki bhp oraz dostęp stażystów do służby zdrowia. Sprawdzane są również warunki socjalne, w jakich przebywała młodzież podczas odbywania staży.