Młodzież uczyła się przedsiębiorczości

W projekcie bierze udział młodzież z placówki, która na dobry początek miała okazję dowiedzieć się, czym jest szeroko pojęta przedsiębiorczość.

Pierwsze zajęcia z uczniami w Ośrodku Szkoleniowym Kasyno poprowadziła Małgorzata Wawrzyniak, trener Smart Club i dotyczyły one tzw. kompetencji przyszłości. Rynek pracy wciąż się zmienia. Niektóre zawody zanikają, bo brakuje fachowców i nie ma kto przekazywać wiedzy nowym pokoleniom. Z drugiej strony powstaje wiele nowych branż i to one są przyszłościowe. Kolejną sprawą jest mobilność, której z jednej strony oczekują pracodawcy, a z drugiej strony wiele osób jest gotowych na zmianę nie tylko zawodu, ale i też miejsca zamieszkania.

Dwugodzinne spotkanie poświęciliśmy m.in. na przeanalizowanie sytuacji na rynku pracy oraz zawodów, które mają dobre rokowania

pod kątem przyszłego zatrudnienia. Młodzież musi mieć bowiem świadomość, że w obecnych czasach jeden zawód już nie wystarczy. Konieczna jest elastyczność, która daje większe szanse na stabilne zatrudnienie. – wyjaśnia trener.