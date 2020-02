Młodzież podglądała profesjonalistów na Poznańskich Targach Mody

Targi poznańskie słyną przede wszystkim z promowania polskiego krawiectwa i młodych projektantów. Nie brakowało jednak na nich wystawców z zagranicy. Dla wielu z nich coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać zrównoważone krawiectwo i wykorzystywanie ekologicznych materiałów do produkcji odzieży z zachowaniem etycznych zasad. Są organizowane z myślą m.in. o firmach zajmujących się handlem odzieżą, branżowych mediach czy uczniach szkół kierunkowych.

- Nasi podopieczni od wielu lat biorą udział w targach modowych. Szczególnie zainteresowane są osoby, które uczą się w naszej placówce krawiectwa. Dla nich jest to świetna okazja do podejrzenia pracy i metod działania osób, które na co dzień profesjonalnie zajmują się modą. Stanowią dla nich również inspirację przy tworzeniu własnych projektów odzieżowych - wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.