Młodzi odkrywcy w Plantach. Tak bawili się i uczyli pierwszego dnia jesieni!

Młodzi odkrywcy w Plantach. Integracyjna gra terenowa

Zajęcia odbyły się w ramach Klubu Młodego Odkrywcy, który umożliwia dzieciom i młodzieży wspólne eksperymentowanie pod okiem opiekunów. Dzięki temu samodzielnie zdobywają wiedzę. - W kwietniu zostałyśmy zaproszone do Kalisza na szkolenie dotyczące Klubu Młodego Odkrywcy. Pani Dorota z Przedszkola "Słoneczne" jest jego członkiem już od dłuższego czasu. Postanowiłyśmy połączyć siły, nawiązać współpracę. Na miejsce pierwszego spotkania wybrałyśmy Planty i postawiłyśmy na grę terenową. Miałyśmy również inne pomysły, ale uznałyśmy, że zaczniemy od małej formy - opowiada Maja Walendowska z Niepublicznego Przedszkola "Pszczółka Maja" w Pleszewie.

- My, jako Klub Młodych Odkrywców, realizujemy już drugi rok ogólnopolski projekt edukacyjny. Organizujemy kilka razy w roku tygodnie naukowe. Wykorzystując konstruktywizm w nauczaniu, dzieci poprzez doświadczanie dochodzą same do pewnych rozwiązań. Współpracujemy również z innymi placówkami, choćby ze SP nr 2 w Pleszewie. Uczęszczaliśmy tam na zajęcia do pracowni chemicznej. W tym samym miejscu odbywały się również wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci, podczas których razem przeżywali, doświadczali różnych zjawisk. W tym roku kontynuujemy projekt. Chcemy to zaszczepiać u innych - podkreśla Dorota Waliszewska-Kot, założycielka i opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy, działającego w Publicznym Przedszkolu nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie od 2018 roku.