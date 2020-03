Psiak jest młody i niewielki. Waży ok. 8 kg. - Ozi szuka domu stałego, takiego który pokocha go już na zawsze I da mu ogrom miłości, a my gwarantujemy że odwdzięczy się I da jej nowej rodzinie dwa razy tyle - podkreślają wolontariusze z pleszewskiego azylu.

Kontakt w sprawie adopcji 697125009 lub 506019162