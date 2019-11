Trwa plebiscyt Mistrzowie Sportu, w którym „Głos Wielkopolski“ wspólnie z lokalnymi tygodnikami z całego województwa, szuka najlepszych, najbardziej utytułowanych i zaangażowanych w to, co robią, sportowców.

Plebiscyt Mistrzowie Sportu jest przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, powiatowym etapie laureaci w każdej z sześciu kategorii (sportowiec junior dziewczęta, sportowiec junior chłopcy, sportowiec senior kobiety, sportowiec senior mężczyźni, trener i drużyna) zostaną wybrani w Poznaniu i w każdym z wielkopolskich powiatów. Awansują oni do wojewódzkiego finału, zachowując zdobyte głosy. Spośród nich zostaną wybrani Najpopularniejsi Juniorzy, Seniorzy, Trenerzy i Drużyny w Wielkopolsce w 2019 roku.Ci, którzy - zdaniem Czytelników i Internautów okażą się najlepsi, będą gościć na Wielkim Balu Sportowca. To największy i jedyny bal mistrzów sportu w Wielkopolsce, który odbędzie się w Poznaniu po raz 62. Listy gratulacyjne oraz specjalne okolicznościowe medale odbiorą od Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest honorowym patronem naszej akcji.- Przygotowujemy reprezentację do igrzysk w Tokio w 2020 r., ale zdajemy sobie sprawę, że podstawy polskiego sportu i jego przyszłość tkwi w takich regionach jak Wielkopolska, z której wywodzi się wielu znamienitych sportowców. Mam nadzieję, że laureaci plebiscytu kiedyś dołączą do rodziny olimpijskiej i będą rozsławiać Polskę na światowych imprezach -mówi Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.Głosowanie w etapie powiatowym naszego plebiscytu trwa dopiero od tygodnia. W naszym powiecie pojawili się już jednak pierwsi liderzy. W gronie dorosłych sportowców prowadzi Krzysztof Witkowski - nasz mistrz w siłowaniu się na rękę. To zawodnik, który ma na swoim koncie niemałe sukcesy. Zaledwie we wrześniu wziął udział w amatorskich mistrzostwach Polski w siłowaniu na rękę. Mieszkaniec powiatu pleszewskiego zwyciężył w rywalizacji na lewą rękę, na prawą zajął 4. miejsce.Pamiętajcie, że jeśli wśród nominowanych nie ma Państwa faworytów, wciąż jest okazja, by zgłosić ich kandydaturę. Czas na nominacje upływa 25 listopada. Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie toczyć się będzie do piątku, 6 grudnia, do godz. 22.00.Wśród juniorów najwięcej głosów zgromadziła do tej pory Anna Szymkowiak - mieszkanka Broniszewic, trenująca taekwondo olimpijskie w Wesołek Team. Młodziczka ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy, które nasi Czytelnicy docenili głosami.Żeby zagłosować na swojego faworyta, należy wejść na stronę www.gloswielkopolski.pl/sportowiec, odszukać kategorię i nazwisko/nazwę wybranego kandydata i sprawdzić podany przy nim prefiks (litery i cyfry).Jeśli chcemy, możemy od razu zagłosować na kandydata poprzez portal lub też poprzez SMS. Jeżeli zdecydujemy się na tę drugą możliwość prefiks kandydata musimy wpisać w SMS, który wyślemy pod numer 72 355 (koszt jednego SMSa wynosi 2,46 złotych brutto).W odpowiedzi zwrotnej na ważny głos (SMS) poza zaliczeniem głosu na wybranego kandydata, dostaniemy również kod dostępu do aktualnego e-wydania „Głosu Wielkopolskiego”.