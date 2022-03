Mistrzowie Parkowania chcą samochodem wjechać nawet do sklepów! Pleszew rządzi się swoimi prawami! [ZDJĘCIA]

Mistrzowie Parkowania przed marketami i sklepami

Co tam miejsca wyznaczone do parkowania, jak można zostawić samochód na środku alejki, albo zastawić kolejne kilka miejsc parkingowych. Mistrzów Parkowania pod marketami i sklepami w Pleszewie nie brakuje! Janusze Parkowania mają swoje prawo i nikt nie jest w stanie im przeszkodzić, aby zaparkować jak najbliżej wejścia do sklepów!

Takich mistrzów parkowania w Pleszewie i w okolicach nie brakuje. Kierowcy, a chyba dokładniej Janusze parkowania obstawiają wejście swoimi furami, jak na blokadzie rolniczej w 1999 r. Tym razem jednak jedyne co blokują, to dostęp do drzwi innym klientom. W wielu miejscach praktycznie codziennie stoją samochody w myśl zasady - skoro inni mogą to ja też! Kiedyś zjawisko było marginalne, teraz powoli się już do niego przyzwyczajamy. Choć chyba nie powinno tak być. Co wy o tym sądzicie?