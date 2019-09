Mistrzowie Agro. Finał pierwszego etapu już we wtorek!

W plebiscycie Mistrzowie Agro zostaną przyznane tytuły Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku. Mieszkańcy Wielkopolski wybiorą także Sołtysa Roku i Sołectwo Roku. Zwycięzcy odbiorą dyplomy i nagrody podczas uroczystej gali i awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Kto do tej pory zdobył najwięcej głosów w powiecie pleszewskim? Wśród sołtysów prowadzi aktualnie Monika Górska z Niniewa. - To osoba stworzona do tego by pełnić funkcję sołtysa. Dzięki niej w końcu coś się u nas dzieje. Pomimo różnych przeciwności, zawsze dąży do tego by osiągnąć wyznaczony cel - tak napisano o niej w zgłoszeniu do naszego plebiscytu. Na kolejnych miejscach równie aktywni panowie -Tobiasz Reimann z Kuczkowa i Tomasz Patera z sołectwa Nowy Świat. Wśród Kół Gospodyń Wiejskich niezmiennie prowadzą panie z Lutyni, które są niewątpliwie „najmłodszym kołem w powiecie“ jeśli chodzi o wiek. Reaktywowane po latach przerwy KGW działa prężnie, jest nowoczesne, ma nawet stronę na Facebooku. Na drugim miejscu wciąż znajdują się gospodynie z Dobrej Nadziei.