Miss Nastolatek Województwa Wielkopolskiego 2021. Weronika Budzińska w finale konkursu Miss Nastolatek Województwa Wielkopolskiego 2021

Miss Województwa Wielkopolskiego

Miss Nastolatek Województwa Wielkopolskiego - Weronika Budzińska

Weronika, jak podają organizatorzy konkursu Miss Nastolatek Województwa Wielkopolskiego uczęszcza do Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Chodzi do klasy o kierunku technik logistyk. Na co dzień lubi spędzać aktywnie czas. Uwielbia jeździć na rolkach oraz chodzić na długie spacery. Ma bardzo wiele zainteresowań. Jej największym autorytetem są osoby którymi się otacza, ponieważ zawsze dążą one do realizacji wyznaczonych celów.

W przyszłości chciałaby się ciągle rozwijać, spełniać marzenia swoje jak i również swoich bliskich, brać udział w większej ilości sesji fotograficznych oraz pomagać potrzebującym.