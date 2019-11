Spektakl bardzo się dzieciom podobał i chętnie się w niego włączyły, tańcząc i śpiewając misiowi „Sto lat!” z okazji urodzin. Zrozumiały, że to nie drogie prezenty są najważniejsze, ale obecność przyjaciół – na co dzień i od święta, a najlepsze prezenty – to te „od serca” - informuje biblioteka.