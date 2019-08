Milionowe zyski z pleszewskiej Strefy Płatnego Parkowania!

Blisko 2... miliony złotych za parkowanie w centrum miasta zapłacili od początku funkcjonowania strefy do czerwca 2019 roku kierowcy. Zapłacili, kupując jednorazowe bilety w parkomatach oraz wykupując czasowe abonamenty. Ale nie wszystkie te pieniądze trafiają jednak do kasy miasta. 30 proc. dochodów otrzymuje powiat, a 70 proc. trafia do miejskiego budżetu. Odpowiednio jest to 592 tysiące złotych po stronie powiatu i 1,3 miliona złotych po stronie miasta.

Podobnie jest z kosztami. Największe generuje odśnieżanie parkingów w przypadku zimy oraz opróżnianie kasetek z parkomatów. A tym zajmuje się specjalny konwój Poczty Polskiej, który przyjeżdża do Pleszewa specjalnie z Kalisza i opróżnia kasetkę. W jednym tylko parkomacie może się znaleźć od 2,5 do 3,5 tysiąca monet!

Na obszarze strefy znajduje się obecnie 21 nowoczesnych par-komatów, szwedzkiej produkcji, do których mieszkańcy oraz goście odwiedzający Pleszew wrzucają pieniądze. Który z parkomatów okazał się najpopularniejszy i przyniósł najwięcej dochodów? Tutaj żadnych wątpliwości nie ma. Najszybciej kasetki urządzeń zapełniają się na pleszewskim Rynku. Jeden z parkomatów „zarobił” w 2017 roku ponad 73 tysiące złotych. Rok później była to kwota rzędu 69 tysięcy złotych. Do czerwca 2019 roku najpopularniejszy parkometr w Pleszewie osiągnął dochód w wysokości ponad 33 tysięcy złotych.