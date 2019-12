Do Parku Wodnego ,,Planty" zawitał Święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem - elfem. Obaj zadbali o to, by tego dnia uśmiechy zagościły na buziach wszystkich dzieci.

Mikołajki w aquaparku obfitowały także w różnorodne konkurencje i animacje, w których chętnie uczestniczyli młodsi klienci. Starsi mogli natomiast korzystać z mikołajkowych promocji.

