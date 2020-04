Mieszkaniec z pozytywnym wynikiem złamał nakaz izolacji i udał się po alkohol... W Powiatowym Urzędzie Pracy pozostało trzech pracowników

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie Covid-19 u 149 mieszkańców powiatu pleszewskiego. 7 osób zmarło, 14 wyzdrowiało. 798 osób przebywa na kwarantannie.

Stabilizuje się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, gdzie 4 chorych pensjonariuszy przewieziono do Szpitala Zakaźnego w Poznaniu, pozostałych 11 mieszkańców "szpitalika" przy ul. Podgórnej ma ujemny wynik. - Opiekunki przeszły na kwarantannę. Nastąpiła wymiana obsady personalnej na oddziale I. DPS nadal pozostaje w izolacji - mówi Tomasz Wojtala, rzecznik prasowy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Komplikuje się za to sytuacja w Powiatowym Urzędzie Pracy (potwierdzono zakażenie u pracownika). Tutaj większość pracowników jest na kwarantannie, w pracy pozostało trzech. Starosta Maciej Wasielewski skierował do PUP-u trzech urzędników ze starostwa. Kolejnych dwóch oddelegowano do pracy w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.

Rośnie liczba bezrobotnych. Wynosi ona 1251 osób, tj. o 418 więcej niż na koniec kwietnia 2019 r. Powiat ma do dyspozycji 20 mln zł od rządu na realizację „Tarczy Antykryzysowej”. Do tej pory PUP przyjął 950 wniosków (900 - pożyczki, 50 - dopłaty do wynagrodzeń); zatwierdzono już 274 na kwotę 1,3 mln zł.