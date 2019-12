Mieszkańcy dwóch gmin: Chocza i Blizanowa kolędowali wspólnie z Zespołem Folklorystycznym "Kalina" przy bożonarodzeniowej szopce w Brudzewku

Muzyczny ton wydarzeniu nadawał Zespół Folklorystyczny "Kalina" z Blizanowa. Wspólnie z grupą, której historia sięga 1980 r., mieszkańcy nucili najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Przy usytuowanej tuż przy drodze wojewódzkiej łączącej Kalisz z Wrześnią bożonarodzeniowej szopce wybrzmiały "Gore gwiazda Jezusowi", "Anioł pasterzom mówił", "Gdy się Chrystus rodzi" i wiele innych. "Kolędą dla nieobecnych" oraz symbolicznym światełkiem do nieba uczczono pamięć mieszkańców, którzy zmarli w mijającym roku.

Zespół przyjechał do Brudzewka na zaproszenie radnej Ewy Wojciechowskiej, która częstowała wszystkich gości słodyczami, składała noworoczne życzenia oraz wyrażała gotowość do... rewanżu. - W Kole Gospodyń Wiejskich myślimy o założeniu zespołu. Jak w Blizanowie wybudujecie szopkę, to przyjedziemy i zaśpiewamy - zapowiadała. Pomyślności w 2020 r. kolędnikom życzył również burmistrz gminy Chocz Marian Wielgosik.