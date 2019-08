Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w nowej siedzibie będzie funkcjonował już od 9 września

W swojej obecnej siedzibie MGOPS będzie działał do 5 września. Potem przyjdzie czas na przeprowadzkę do większej, wygodniejszej i lepiej wyposażonej siedziby. Ośrodek będzie miał tu do swojej dyspozycji, m.in. salę konferencyjną czy zaplecze kuchenne dla pracowników. Wygodniej będzie jednak przede wszystkim mieszkańcom. Pojawią się tu bowiem stanowiska komputerowe przeznaczone do wypełniania wniosków online czy toalety - także te dla osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia jest z pewnością zlokalizowanie nowej siedziby bliżej centrum.

- Postawione zostały ściany działowe, pomieszczenia odświeżono, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz część posadzek. Całe wnętrze odświeżono malowaniem ścian. Modernizację przeszły także instalacje: elektryczna i sanitarna. Teren przed budynkiem został dodatkowo utwardzony betonową kostką - informuje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Zawieja.

W naszej galerii znajdziecie harmonogram zmian związanych z przeprowadzką ośrodka.