Miejskie eksploracje. Pleszew. Stara przychodnia przy ulicy Poznańskiej straszy i zachwyca jednocześnie. Jak wygląda wewnątrz?

Stara przychodnia straszy i zachwyca jednocześnie. Jak wygląda wewnątrz?

Historia starej przychodni

Mieścił się w niej bank, urząd skarbowy oraz policja. Po 1945 roku reprezentacyjny gmach był siedzibą partii politycznych, po kongresie zjednoczeniowym rezydowali tu pierwsi sekretarze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później dawne starostwo przejęła służba zdrowia. Na zdjęciach z lat 60. widać napis Przychodnia Obwodowa. W podwórzu zbudowano siedzibę Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przez jakiś czas było tam też pogotowie ratunkowe. W latach 80. XX w. powiększono go o przybudówkę północną z klatką schodową. W piwnicach przychodni mieścił się Klub Medyk. Po przeprowadzce przychodni do nowego szpitala dawna siedziba opustoszała. Po kilku latach niebytu powiat postanowił sprzedać budynek. Udało się to dopiero w trzecim przetargu. Za 130 000 złotych kupił go niejaki Stanisław P. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Od tego czasu budynek popada w coraz większą ruinę. Wielu mieszkańców ma żal, że taki zabytek doprowadzono do takiego stanu. Dzięki uprzejmości Jacka Piotrowskiego możemy zajrzeć do środka i zobaczyć jak prezentuje się wnętrze dawnej siedziby starosty, przez dom partii, przychodnię aż do... meliny