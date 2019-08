Miejscowi artyści szaleli na scenie, Krzysztof Ferenc wygrał XV konkurs na najładniejszy wieniec. Zobaczcie, jak Żegocin świętował dożynki

Na scenie zaprezentowali się soliści i zespoły działające przy Ośrodku Kultury. Publiczność mogła wysłuchać Kapeli Ludowej w składzie: Martyna Sokowicz (I skrzypce), Adrianna Zagrodnicka (II skrzypce), Katarzyna Zawada (akordeon, wokal), Agnieszka Wojcieszak (wokal) i Krzysztof Zawada (bębenek, wokal). Grupa dziecięca najpierw przedstawiła "wiązankę piosenek dziecięcych", później wykonała taniec "Piraci z Karaibów", a na koniec przeniosła widownię w iście meksykańskie klimaty i porwała dożynkowych gości tańcem "La Raspa". Chór "Cantare" pod kierunkiem Katarzyny Zawady przygotował trzy utwory wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki. Artyści zaśpiewali takie utwory, jak: "Prząśniczka", "W moim ogródecku" i "Bara ba". Śpiewał również kwartet wokalny "Słowianie". Umiejętnościami popisywali się: Michalina Palak, Agnieszka Wojcieszak, Katarzyna Zawada i Michał Andrzejewski. Amelia Jankowska zaprezentowała choreografię taneczną do piosenki "Ocean skarbów". Nicol Musielak pokazała się widowni w piosence "Śpiewam i tańczę", natomiast Wiktor Jabłoński przeobraził się w Czarnego Alibabę.

Uroczystości rozpoczęła msza św., która o 11.00 została odprawiona w miejscowym kościele. 6 godzin później mieszkańcy spotkali się na placu przy Ośrodku Kultury. Tutaj nie zabrakło obrzędu dożynkowego. Funkcję starostów pełnili: Monika Gauza i Mirosław Ratajczak. To oni przekazali dożynkowe chleby na ręce sołtysa Krzysztofa Zawady i wójta Sławomira Spychaja.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto XV Gminny Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Wygrał Krzysztof Ferenc z Łęgu. Drugie miejsce zajęła Romana Krysińska z Wieczyna, a trzecie reprezentantka gospodarzy Daniela Królak. Werdykt ogłosiła Małgorzata Szymoniak, przewodnicząca komisji konkursowej. Nagrody wręczał wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj. W swoim wystąpieniu dziękował rolnikom za wysiłek wkładany w codzienną pracę. Odniósł się również do zdjęcia przez premiera dofinansowania na remont drogi w Żegocinie. - Trochę we mnie siedzi pewna rzecz. Rolą każdego gospodarza jest uczciwie dzielić majątek, który ma. Obiecuję wam, że ten symboliczny bochen chleba będę dzielił sprawiedliwie, tak żeby każda miejscowość skorzystała. A tę drogę prędzej czy później samorząd gminy Czermin wykona. Szkoda tylko, że nie w tym trybie, o którym mówiłem. Konkurs powinien być zawsze uczciwy. Do tej pory tak było. Teraz, niestety stało się inaczej. Dziękuję wszystkim tym, którym chce się organizować dożynki. Wczoraj bawiły się 3 miejscowości, dzisiaj świętuje Żegocin - mówił wójt.

Na zakończenie święta plonów odbyła się biesiada dożynkowa. Grał DJ Kleks.