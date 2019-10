Mieczysław Mozdyniewicz generałem. Pośmiertny awans pułkownika i dowódcy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

- Jestem niezwykle dumna z awansu mojego ojca na generała brygady i z przyjemnością pojawię się w Pleszewie. Bardzo się cieszę, że odbędzie się to z takimi honorami. Pamiętam go jako wspaniałego, czułego i oddanego tatę. Bardzo kochał brata i mnie, chociaż jak to zwykle bywa- to córki są oczkiem w głowie ojców i tak też było ze mną. Z jednej strony nas rozpieszczał, ale z drugiej potrafił też wymagać. Bardzo cenił sobie na przykład punktualność i oczekiwał, że dostosujemy się do jego zasad. – wspomina Ewa Morell.

Podczas uroczystości wmurowano akt erekcyjny pod budowę pomnika generała Mieczysława Mozdyniewicza oraz odsłonięto pamiątkową tablicę.

Szerzej w kolejnym wydaniu "Gazety Pleszewskiej".