Miasto chce zbudować dwa nowe bloki. Powstanie 96 mieszkań

Nowe mieszkania mają być szansą przede wszystkim dla tych osób, które nie mają z różnych przyczyn możliwości wzięcia kredytu w banku i nie mają własnego kąta, ale np. wynajmują mieszkanie bądź wciąż mieszkają z rodzicami. Muszą to być jednak osoby, które będzie stać na pokrycie czynszu za mieszkanie.

To właśnie takie osoby mają mieć bowiem pierwszeństwo w wynajmie i późniejszym zakupie mieszkań, które powstaną w dwóch nowych budynkach. W czasie ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Arkadiusz Ptak prezentował radnym wizualizację bloków, które mają powstać na Osiedlu Piastowskim w ciągu najbliższych dwóch lat.

W przypadku tej inwestycji to nie najemcy, a Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego weźmie na siebie kredyt na tę inwestycję, a raty będą spłacane przez najemców w czynszu – tak, by po spłacie mogli wykupić mieszkanie na własność. Dzięki temu szansę na własne „M“ będą miały te osoby, które nie są wiarygodne dla banku, ale pracują i stać je na opłacanie czynszu za mieszkanie.

Lokatorzy będą musieli jednak wnieść własny wkład do inwestycji w wysokości 500 zł od 1 m kw. powierzchni mieszkania. W przypadku 40-metrowego mieszkania będzie to więc kwota 20 000 zł.

Ci z najemców, którzy będą chcieli wykupić swoje mieszkania na własność wcześniej, będą mieli taką możliwość po upływie pięciu lat.