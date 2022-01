"Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle". Lewica o Polskim Ładzie

Lewica o Polskim Ładzie

Drożyzna, gigantyczne podwyżki cen prądu i gazu, galopująca inflacja oraz chaos związany z Nowym Ładem, dodać należy również pomniejszone wynagrodzenia oraz emerytury poszczególnych grup zawodowych - to noworoczny bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości okiem Lewicy. - Najwyższa inflacja w XXI wieku, drożyzna - w ciągu 6 lat ceny podstawowych artykułów spożywczych wzrosły o kilkadziesiąt procent. Do tego należy dodać ceny benzyny (wciąż w okolicach 6 zł) i kolejne rekordowe podwyżki cen energii i gazu, które w niektórych sytuacjach osiągają nawet poziom 1000 procent. Co w tej sytuacji robi rząd? Zamiast realnej pomocy i wsparcia dla ludzi, wprowadza zmiany w postaci Polskiego Ładu. A w zasadzie Drogiego Ładu, bo tak to wygląda w praktyce. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle - zmiany wprowadzane na chybcika, na ostatnią chwilę; prawo pisane na kolanie. Efekt? Na razie tracą na nim nauczyciele, służby mundurowe, emeryci. Czyli albo ci, którzy ciężko pracują albo całe życie ciężko pracowali. Kto straci w przyszłości? Sam rząd tego nie wie - mówi poseł Karolina Pawliczak.