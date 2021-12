Mgła w powiecie pleszewskim nie odpuszcza. Wydano kolejne ostrzeżenie

Gęsta mgła w powiecie pleszewskim

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie dotyczące wystąpienia gęstej mgły, które obowiązywało do wtorku, do godziny 10.30. Mgła nie odpuszcza. 14 grudnia IMGW wydał kolejne dla naszego regionu ostrzeżenie pierwszego stopnia. Eksperci ponownie prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku, od godziny 15, do środy, 15 grudnia, do godziny 9.