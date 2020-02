Mężczyzna zamknął się w mieszkaniu swojej krewnej. Był kompletnie pijany!

- Wczoraj o godz. 15.35 do pleszewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o awanturze. Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ul. Lipowej w Pleszewie. Z informacji wynikało, że 52 – letni mieszkaniec powiatu jarocińskiego, przyszedł do mieszkania swojej krewnej pod wpływem alkoholu. Zaczął grozić, że wyrzuci ją z mieszkania. Kobieta wystraszyła się i uciekła do swojej sąsiadki. Mężczyzna zamknął się w mieszkaniu. Aby dostać się do środka potrzebna była pomoc strażaków. Policjanci, po wejściu do mieszkania, zatrzymali mężczyznę. 52-latek został przewieziony do pleszewskiej komendy, gdzie został poddany badaniu na urządzeniu pomiarowym - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu w organizmie krewkiego 52-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwieje.