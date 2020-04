Mężczyzna nie chciał zachować odstępu w kolejce pod sklepem. Ukarano go mandatem

- Policjanci ukarali 60-latka za niezachowanie przepisowej odległości dwóch metrów od innej osoby. Do zdarzenia doszło przy sklepie w m. Zielona Łąka. Mężczyzna oczekiwał wraz z innymi osobami, aby wejść do sklepu po zakupy. 60-latek zbliżał się do innych osób, stojących przed budynkiem i nie przestrzegał zalecanej odległości. Mężczyzna, nie rozumiał, że swoim lekkomyślnym zachowaniem, naraża zdrowie i życie innych osób. Interwencja policji zakończyła się nałożeniem na niego mandatu karnego - opowiada asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Tego samego dnia ,,wpadł" też 35-letni mieszkaniec gminy Pleszew, który pomimo iż objęty był kwarantanną, wyszedł z domu.

O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć karę nawet 30 tys. zł.

Policjantka przypomina: wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł. Z kolei, jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.