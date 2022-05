Matura 2022. Maturzyści mierzą się dziś z matematyką. Absolwenci z NLO w Pleszewie są pewni siebie!

Matura 2022. Dziś egzamin z matematyki

Trwa matura 2022. W czwartek, 5 maja maturzyści mierzą się z matematyką na poziomie podstawowym. Przedmiot jest obowiązkowy. O godz. 9:00 do egzaminu przystąpiło 23 maturzystów z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

- Nie denerwujemy się. Podchodzimy do tego egzaminu bardzo spokojnie. Będzie dobrze - mówili jednym głosem maturzyści.

Matura 2022. Harmonogram matur:

Matury nie kończą się jednak na egzaminach podstawowych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie zobowiązani są do tego, by przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W związku z tym przedstawiamy pełen harmonogram matur 2022 podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:

5 maja 2022 (czwartek):

godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).