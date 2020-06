Matura 2020. Abiturienci mierzą się z królową nauk. Drugi dzień egzaminu dojrzałości

Kilka chwil przed godziną 8.00 zajrzeliśmy do Marszewa. Maturzyści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w dobrych nastrojach przystępowali do egzaminu z matematyki i przyznawali, że wczorajszy temat z języka polskiego nieco ich zaskoczył. - Mało kto spodziewał się "Wesela". Temat nie był łatwy, jednak jeśli ktoś przerobił lekturę to sobie poradził. Dzisiaj matematyka, może być trudniej, ale jestem dobrej myśli - mówił jeden z maturzystów. - Ja czuję się lepszy w przedmiotach ścisłych. Liczę na 80% - opowiadał drugi.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym potrwa 170 minut. Pierwsza część to pytania zamknięte, w których trzeba zaznaczyć jedynie poprawną odpowiedzieć z kilku podanych. W drugiej - otwartej - części maturzyści muszą wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań. Aby zdać, trzeba uzyskać przynajmniej 30% punktów.