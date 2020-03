Masz kredyt? Sprawdź, ile zaoszczędzisz na obniżce stóp procentowych

Rada podjęła także decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej NBP.

Zgodnie z kodeksem cywilnym maksymalne oprocentowanie obliczane jest: 2 razy stopa referencyjna plus 3,5 proc. Obniży się tez oprocentowanie umów kredytów konsumpcyjnych, które zawierają klauzulę o zmiennej stopie procentowej - także do maksymalnego poziomu czyli 2 razy (1 proc.+ 3,5 proc.) czyli 9 proc.

Dla posiadaczy kredytów ten ruch kolejną ulgę. Przypomnijmy, że banki już wprowadzają proste procedury uzyskiwania na kilka miesięcy tzw. „wakacji kredytowych”. Dzięki nim nie będzie trzeba spłacać przynajmniej części raty (kapitałowej). Jest to szczególne ułatwienie dla kredytobiorców walutowych, w których to przypadku rata składa się w przeważającej większości z raty kapitałowej właśnie.

Wróćmy jednak do kredytobiorców, którzy zadłużyli się w rodzimej walucie. Dla nich obniżenie podstawowej stopy procentowej o 0,5 pkt. proc. oznacza spadek przeciętnej raty kredytu o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Weźmy pod uwagę konkretny przykład – załóżmy, że kredytobiorca pożyczył 300 tysięcy złotych w ramach 30-letniego kredytu z marżą na poziomie 2%. W takim przypadku cięcie stopy procentowej o 50 punktów bazowych (inaczej mówiąc 0,5 pkt. proc.) oznacza spadek miesięcznej raty z obecnych 1381 złotych do 1297 złotych. Miesięcznie daje to oszczędność rzędu 83 złotych (1 tys. złotych w skali roku).