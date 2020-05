Masz kredyt na koncie? A może wzbraniasz się przed nim z całych sił? Niezależnie od tego, po której stronie jesteś, te memy Cię rozbawią

Jedni odliczają lata do końca spłaty, inni z ulgą wysłali przelew z ostatnią ratą, a jeszcze inni mają mocne postanowienie, by nigdy się nie zadłużyć. Kredyty to dziś codzienność wielu Polaków, którzy często dzięki nim mogą spełnić swoje marzenia. Ty też masz kredyt na koncie? A może wprost przeciwnie - wzbraniasz się przed nim ze wszystkich sił? Niezależnie od tego, po której stronie jesteś, memy o kredycie na pewno cię rozbawią!