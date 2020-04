Maseczki dotarły do mieszkańców Kuźni. 100 sztuk zostało przekazanych również pielęgniarkom z Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

Panie zorganizowały niezbędne materiały i zaapelowały do mieszkańców o pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Arletę Ogrodowicz w szyciu maseczek wsparła Wioletta Kubisiak. - Pani sołtys w środę do północy szyła maseczki z ogromnym bólem ręki, a przy tym z niesamowitym optymizmem, którym nigdy nie przestanie mnie zarażać. Wielki szacunek za zaangażowanie i umiejętność organizacji każdego przedsięwzięcia. Mnóstwo pracy i energii w uszycie maseczek włożyła również Wioletta Kubisiak - opowiada Kinga Janas. Chęć pomocy zgłosiły również Małgorzata Kozal, Mirosława Gromada, Anna Kupaj i Wioletta Kieliszewska, które przez kilka dni, do późna, poświęcały swój czas i pomagały w przygotowaniu niezbędnych materiałów oraz dbały o ich wygląd estetyczny. Pomagały również w dystrybucji maseczek. - Dziękujemy za każdą odrobinę dobra, dzięki której udało nam się zapewnić podstawową ochronę naszym mieszkańcom. Życzymy zdrowia i cierpliwości w czasie narodowej kwarantanny - podkreśla Kinga Janas.