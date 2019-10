Marzył o Afryce, trafił tuż za naszą wschodnią granicę. Jak wygląda życie i posługa ks. Damiana Pankowiaka w małej parafii na Ukrainie?

Brzozdowce to mała, licząca około 2 tys. osób, wieś w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego. Ludzie żyją tutaj głównie z pracy na roli lub zatrudniają się w przedsiębiorstwach funkcjonujących w pobliskim 30-tysięcznym mieście Nowy Rozdół. Wiele osób opuszcza rodzinne strony i za chlebem wyjeżdża do Polski lub kieruje się dalej na zachód Europy.

Opiekę nad miejscową Parafią Podwyższenia Świętego Krzyża w 2011 r. przejęli księża salwatorianie. Kilka miesięcy później na Ukrainę trafił ks. Damian Pankowiak. Pleszewianin został proboszczem. - To był moja dobrowolna decyzja, którą podjąłem w porozumieniu z przełożonym prowincjalnym mojego zgromadzenia zakonnego. Bywałem na Ukrainie wcześniej, uczestniczyłem choćby w rekolekcjach wielkopostnych w polskojęzycznej parafii - opowiada duchowny.

Ks. Damian jest absolwentem pleszewskiego liceum. Po maturze wstąpił do salwatoriańskiego seminarium w Bagnie. Mszę prymicyjną odprawił w 2007 r. w Święto Bożego Ciała u Najświętszego Zbawiciela, gdzie od najmłodszych lat był ministrantem. Po 5-letniej posłudze w kraju trafił na Ukrainę, do parafii, której historia sięga 1410 r. Przez kolejne lata drewniane kościoły były palone podczas najazdów i wojen. Wzniesiona w 1774 r. murowana świątynia w czasach komunizmu została zmieniona na skład kołchozowy. Dopiero w pierwszej połowie lat 90. biskup Marcjan Trofimiak na nowo konsekrował kościół.

Cudowny obraz

Z świątynią związany jest kult obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. - Do wybuchu II wojny światowej pielgrzymowały do niego tłumy ludzi. Przynosili chorych i przez wstawiennictwo Pana Jezusa Brzozdowieckiego, jak go nazywali, otrzymywali cuda i łaski - opowiada ks. Damian. W wyniku przesiedleń brzozdowianie wraz ze swoim proboszczem zabrali z kościoła oryginalny cudowny obraz. Obecnie znajduje się on w katedrze w Kamieniu Pomorskim, a więc w mieście, do którego trafili przesiedleńcy. Nie zapomnieli jednak o swojej rodzinnej parafii. 14 lat temu przywieźli do ukraińskiego sanktuarium kopię obrazu. - Dziś również przybywają tutaj pielgrzymi, aby modlić się przed cudownym wizerunkiem. Dzieje się tak zwłaszcza podczas odpustu i w okolicach święta Podwyższenia Krzyża Świętego. W czasie wakacji bardzo często przyjeżdżają potomkowie brzozdowian - podkreśla.