Marszew. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie świętuje 65-lecie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie rozpoczął świętowanie jubileuszu 65-lecia. Wyjatkowa uroczystość potrwa dwa dni. Obchody rozpoczęły się mszą św. dziękczynną, której przewodniczył ks. prałat Henryk Szymiec oraz częścią oficjalną w auli szkoły. W sobotę, 28 maja odbędzie się z kolei zjazd absolwentów.

- Jubileusz szkoły to nie tylko przepiękne wspomnienia minionych lat, ale także refleksja nad mijającym czasem. W naszej szkole był i jest najważniejszy uczeń. Jego rozwój intelektualny, jego bezpieczeństwo. Szkoła to klucz do przyszłości, bez którego nie otworzymy żadnych drzwi - mówiła dyrektor szkoły, Grażyna Borkowska.