Maria Korzeniewska wydała już swój dwudziesty ósmy tomik poezji, zatytułowany „Dzień w dzień”

Jak podkreśla Maria Korzeniewska, jeden wieniec sonetów wpisuje się w pisany tradycją nurt sonetu jednozgłoskowego, niegdyś preferowanego przez poetów rożnych okresów literackich. Z racji tego, że każdy wieniec zawiera sonety z wersami o innej ilości sylab , można przyjąć, iż są to trzy kameralne grona towarzystwa mniej lub bardziej gadatliwego.

- Chciałam choć na krótko coś zmienić. Bez radykalnej zmiany charakteru osobistych przemyśleń zasiedlić tym razem w innej, bardziej regularnej formie - podkreśla autorka, która nigdy nie była entuzjastką sztywnych reguł i dodaje, że siłą wewnętrznej wolności jest mieć własne zdanie, własną wolę, mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia.

- Dobrowolnie podjęłam wyzwanie, by nie wyjść poza ustaloną regułę wiersza, by wytrzymać z przepiękną rytualną niemal monotonią! Szlachetna dyscyplina sonetu na czas jakiś regulować będzie swobodny nurt moich refleksji z bardzo osobistym duchem zwyczajnej rozmowy z sobą - zaznacza pleszewska poetka.

Maria Korzeniewska w słowie wstępu do swojego dwudziestego ósmego tomiku poezji podkreśla, że z sonetowym kręgosłupem wiersza, z regularnym układem rymowania zmierzała się wielokrotnie. Zawsze jednak pozwalała sobie, żeby to charakter i temat wiersza decydował w kwestii, czy będzie to utwór jednozgłoskowy, trzyzgłoskowy czy z maleńkim obciążeniem głosek w wersach.