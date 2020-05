Mamy 68 ozdrowieńców, na kwarantannie przebywa 187 osób. Nadal obowiązuje zakaz porodów rodzinnych. VII wideokonferencja władz i służb

Liczba osób zakażonych wzrosła do 179. 9 osób zmarło, mamy 68 ozdrowieńców. Obecnie chore są 102 osoby (hospitalizacja - 16, izolacja - 86). Pacjenci przechodzą chorobę łagodnie, nie ma stanów ciężkich. Kwarantanną objętych jest 187 osób, w tym: decyzją PPIS 8, z przekroczenia granicy 52, ze wspólnego zamieszania 28, po kontakcie z zakażonym 99. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie apeluje do mieszkańców o rozsądek, przestrzeganie reżimu epidemiologicznego i dystansu społecznego.

Pracują popołudniami i w weekendy

Liczba bezrobotnych w powiecie pleszewskim wzrosła do 1300 osób. Nasz powiat ma do rozdysponowania 20 mln zł w ramach „Tarczy Antykryzysowej”. Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2797 wniosków od przedsiębiorców (2405 wniosków na mikropożyczki, 208 na dopłaty do wynagrodzeń, 184 na dofinansowanie samozatrudnionych). Do tej pory zawarto 1877 umów i wypłacono łącznie ponad 9 mln zł. Aby przyspieszyć wypłaty urzędnicy pracują popołudniami i w weekendy. Wkrótce rusza kolejny nabór wniosków. Starosta wnioskuje o zwiększenie puli pomocy o dodatkowe 12 mln zł z Funduszu Pracy.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie cały czas funkcjonuje na dwie zmiany (I zm. 6.00 - 13.30 / II zm. 14.30 - 22.00), dezynfekcja w czasie przerwy technicznej 13.30 - 14.30.

Bez incydentów

Pleszewska policja miała pod kontrolą 255 osób z nakazem kwarantanny (większość pod aplikacją „Kwarantanna domowa” na smartfonach, minimum jedna kontrola na dobę). W ciągu ostatniego tygodnia mieszkańcy wykazali się dużą samodyscypliną. Nie stwierdzono łamania przepisów anty-covidowych.