Mama policjanta szyje maseczki ochronne. Trafiły do pleszewskiej drogówki

Epidemia koronawirusa sprawiła, że do obowiązków policjantów należy teraz wiele nowych zadań. Muszą bardzo uważać na bezpieczeństwo swoje i innych osób, z którymi się kontaktują.

- Tę sytuację doskonale rozumie pani Halina Purgat - mama policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego pleszewskiej komendy. Wykazała się ona szczególną, w tym czasie inicjatywą. Z dobroci serca, włączyła się do akcji szycia maseczek. Część z nich trafiła do policjantów ruchu drogowego. Zostały one własnoręcznie wykonane przez panią Halinę. Kobieta, poświęcając swój wolny czas, zaangażowała się, m.in. w pomoc policji - mówi asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Policjanci serdecznie dziękują pani Halinie za trud, zaangażowanie oraz pomoc w czasie epidemii koronawirusa.