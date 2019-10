"Małżeństwo, to diament, który trzeba szlifować każdego dnia". Oni potrafili to robić, jak nikt inny. 21 par świętowało Złote Gody

- Każdy ma do przebycia swoją podróż życia. Mijamy stacje: jedne szare, drugie kolorowe. Poznajemy ludzi, którzy wsiadają, wysiadają lub pozostają przy nas do końca podróży. Każdy z nas wybiera swój przedział życiowy. Jednym wystarcza zwykły, drugim zaś luksusowy. Lecz luksus jest nieważny w życiu człowieka. Sensem tej podróży jest miłość do drugiego człowieka. Rocznica ślubu to dobra okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz. 50 lat temu rozpoczęliście wspólne życie. Był to czas owocny w wiele wydarzeń. Trwaliście przy sobie w chwilach dobrych i złych, czasach bogactwa i ubóstwa - mówiła Anna Twardowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gołuchowie.

- Wasza obecność pokazuje, że w pełni dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej. Możecie być przykładem dla wielu młodych par, jak to uczynić. Pół wieku temu połączyła was miłość i wielka potrzeba bycia razem, ale uczucia te nie są nam dane raz na zawsze. Trzeba je pielęgnować, bo "szczęśliwe małżeństwo, to diament, który trzeba szlifować każdego dnia" i to potrafiliście robić, jak nikt inny. Tego w imieniu całej społeczności gminnej wam gratuluję - podkreślał wójt Marek Zdunek. - Życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia z życia i wielu wspólnych lat - dodawał Tomasz Pawlak, przewodniczący Rady Gminy Gołuchów.