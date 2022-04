Majówka 2022 w Pleszewie i powiecie pleszewskim. Jak zaplanować długi weekend. Co się będzie działo w długi weekend majowy?

Majówka 2022 w Pleszewie

Długi weekend majowy to okres obfitujący w ciekawe wydarzenia rozrywkowe i kulturalne. W Pleszewie i w powiecie pleszewskim znajdziemy oferty interesujących imprez plenerowych. Są świetne propozycje, szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają niebanalnego sposobu na spędzenie czasu w długi majowy weekend.

Majówka 2022. Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w długi weekend majowy

Majówka 2022. Skąd wzięła się majówka?

Majówka to słowo, które dawniej oznaczało wieniec przybrany wstążkami, który młodzieniec stawiał przed domem swojej wybranki. Wianek ten stawiano właśnie na początku maja. Obecnie tym terminem określamy czas przypadający pomiędzy 1 a 3 maja, kiedy to obchodzimy święta majowe, jednak bardziej w odniesieniu do dni wolnych od pracy.