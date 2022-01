Luty pełen miłości i pasji - nie tylko dla zakochanych. Co będzie działo się w pleszewskiej bibliotece?

Zakochaj się w bibliotece. Luty pełen miłości i pasji - nie tylko dla zakochanych

Luty to dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie będzie bardzo intensywny czas. Już w pierwszy czwartek miesiąca zaplanowano spotkanie z Henrykiem Czichem, współzałożycielem zespołu Universe, który wylansował takie przeboje, jak: "W taką ciszę", "Tacy byliśmy", "Mr. Lennon" czy "Tyle chciałem Ci dać". Dzień później do naszego miasta zawita Katarzyna Zdanowicz. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna od 2013 roku była związana z TVN24. Współpracowała z "Dzień́ Dobry TVN". W 2021 roku dołączyła do zespołu Polsat News, pisze również do tygodnika „Polityka”.