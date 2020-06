Łukasz Bandosz nie jest już trenerem Stali Pleszew. W nowym sezonie szkoleniowiec poprowadzi Pogoń Nowe Skalmierzyce

Łukasz Bandosz z prowadzenia seniorów Stali Pleszew zrezygnował po 5 latach. - Propozycja z Pogoni pojawiła się 10 dni temu. Rozmawiałem z prezesami, że jest taka opcja. Zawodnikom też to przedstawiłem, a w poniedziałek podjąłem ostateczną decyzję. Wczoraj podziękowałem chłopakom i pojechałem na trening do Nowych Skalmierzyc. Tam jeszcze nie prowadziłem zajęć, ale po prostu przywitałem się ze wszystkimi - opowiada Łukasz Bandosz. - Nosiłem się z zamiarem odejścia od pewnego czasu. 5 lat tutaj spędzonych dawało mi do myślenia. Pod kątem kadrowym czy moich relacji z piłkarzami wszystko było dobrze, ale myślę, że chłopakom przyda się nowy trener, świeże spojrzenie, a dla mnie też to będzie okazja do dalszego rozwoju - mówi były już trener Stali.

Łukasz Bandosz, jak sam podkreśla, z pleszewskim zespołem w różnych rolach jest związany od 10 roku życia i to była dla niego bardzo trudna decyzja. Mimo zmiany klubu trener deklaruje wsparcie społeczne Stali, być może w Pleszewie będzie opiekował się jednym z zespołów młodzieżowych. Na pewno cały czas będzie pracował w miejscowej Akademii Piłkarskiej Reissa.