Ludzie boją się o swoje zdrowie. - Chcą nas usmażyć - mówią

Mieszkańcy ulic wokół pleszewskiej wieży ciśnień coraz bardziej martwią się o swoje zdrowie. I wcale nie chodzi o smog. Powodem jest maszt przekaźnikowy, za który służy budynek wieży ciśnień. Budowla oblepiona jest wręcz antenami, a od kilku miesięcy na samym jej szczycie znajduje się kilkumetrowa antena.

- Nikt nas o jej zainstalowaniu nie poinformował, a my przecież spędzamy czas w naszych domach i ogródkach - mówił podczas zebrania osiedlowego Włodzimierz Grobys. Były radny miejski przypomniał, że w domach prowadzone były badania promieniowania, a ich wynik wahał się w granicach od 3,8 do 4,5. Firma, która prowadziła pomiary uspokajała jednak mieszkańców, bo norma w takich przypadkach wynosi w granicach 6 punktów .

- Mieszkaliśmy w czystym środowisku, to zakłada się nam antenę i nie reaguje się na nasze uwagi - zaznaczył Grobys i postanowił zacytować odpowiedź burmistrza Arkadiusza Ptaka na pismo, które zostało wysłane przez okolicznych mieszkańców. - Zainstalowana antena posiada równoważną moc promieniowania izotopowego 9863,2 i

znajduje się na wysokości 31 metrów. Główna oś wiązki promieniowania anteny znajduje się więc na wysokości 31 metrów, a na tej wysokości nie znajdują się żadne budynki mieszkalne, na które mogłoby oddziaływać emitowane promieniowanie - można było usłyszeć od Włodzimierza Grobysa. Skrytykował on również władze miasta, że dopuściły do zamontowania anteny na budynku, który znajduje się w rejestrze zabytków.