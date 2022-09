Love Island.Kuba Grabarek z Pleszewa wśród uczestników 6. edycji najgorętszego show Love Island. Wyspa miłości. Kim jest Jakub z Love Island

Kubę Grabarka w programie Love Island. Wyspa miłości poznaliśmy już w pierwszym odcinku programu emitowanego na Polsacie. 22-letni mężczyzna uważa, że nie ma sprecyzowanego wyglądu swojej wymarzonej partnerki. Zdecydowanie są rzeczy ważniejsze, niż kolor włosów. Jednakże, zdecydowanie bardziej podobają mu się wysportowane panie. Ważne także, aby charakteryzowała je spontaniczność i otwartość.

Za swój największy atut w oczach dziewczyn uznaje talent kulinarny. - Robię takie naleśniki, że kobiety od razu w łóżku lądują. Jak to mówią przez żołądek do serca - wypalił 22-latek z Poznania. Lubi zdobywać partnerki, ale przyznaje, że często to one jego zdobywają. - Nienawidzę Kopciuszków. Kocham Królowe, które potrafią rządzić- zdradził podczas swojej wizytówki. Chciałby, żeby druga połówka była dla niego wsparciem i akceptowała jego miłość do sportów ekstremalnych.