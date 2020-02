Loka i Papa D to gwiazdy tegorocznych Dni Dobrzycy. Święto miasta zaplanowano na pierwszy weekend czerwca. Sprawdźcie plan imprezy

W pierwszym dniu wystąpią dwa dobrze znane publiczności zespoły. O 20.00 na scenie zamelduje się Loka, a więc grupa założona w 2012 r. przez producenta muzycznego Kamila Mikułe i wokalistę Grzegorza Porowskiego. Wkrótce po powstaniu, zespół wydał singiel „Prawdziwe powietrze”, który wywindował go na szczyt radiowych list przebojów i przyniósł wielką popularność. Loka bezskutecznie walczyła o nagrody podczas Eska Music Awards oraz na festiwalach TOPtrendy i KFPP w Opolu.

Założyciele grupy wcześniej byli członkami zespołu Rotary. Piosenki tego bandu, z nieśmiertelnym przebojem „Na jednej z dzikich plaż” na czele, również znajdują się w repertuarze Loki.

35 lat na scenie jest już Papa D - druga gwiazda tegorocznych Dni Dobrzycy. Koncert również zaplanowano na sobotę. Początek o 22.00. Największe przeboje grupy to „Miłość z walkmana”, „O-la-la”, „Ocean wspomnień”, „Bezimienni” czy „Naj story”. Ten ostatni na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 zdobył 3. nagrodę w głosowaniu publiczności, jak również był jedynym hitem zespołu, który osiągnął 1. pozycję na Liście Przebojów Programu III Polskiego Radia.

Naciski cenzury

Historia grupy sięga 1985 r. Wtedy Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrodzki wspólnie z wokalistą Grzegorzem Wawrzyszakiem nagrali dwie piosenki: „W 40 dni dookoła świata” i „Ordynarny faul”. Wkrótce dołączyli do nich kolejny muzycy, a grupa przyjęła nazwę Papa Dock. Pod naciskiem cenzury - nazwa kojarzyła się z przydomkiem dyktatora Haiti Francoisa Duvaliera - Papa Doc - szybko ją zmieniają. Tak powstało Papa Dance. 1,5 roku później nowym wokalistą zespołu został Paweł Stasiak, który do dzisiaj jest liderem grupy. Grupy, która została rozwiązana na początku lat 90. Reaktywacja nastąpiła w 2001 r. 6 lat później zespół przyjął nową nazwę, czyli Papa D. Sobotnią część święta miasta zakończy zabawa taneczna, którą do 1.00 poprowadzi DJ.